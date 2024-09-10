Galatasaray, Kemerburgaz'a taşınıyor!

Galatasaray Florya'dan Kemerburgaz'a nihayet taşınıyor... Sarı-kırmızılıların geçen hafta yapılan divan toplantısında Başkan Dursun Özbek'in üyelere bu konuda bilgi verdiği ve ekim ayından itibaren futbol takımının yeni tesislerde çalışacağını müjdelediği belirtildi.
Yeni tesisin sezon başına yetiştirilmesi planlanmış ancak ne binalar ne de sahalar o tarihlerde bitirilememişti. Kemerburgaz'daki tesiste soyunma odaları dahil ihtiyaç duyulan tüm mekanların tamamlandığı öğrenildi.
A TAKIM İÇİN HAZIR
Dört sahanın da hazır olmasıyla Galatasaray, Florya'dan Kemerburgaz'a geçecek. 7 Ekim'deki mali genel kurulda Başkan Özbek'in taşınma kararını duyurması, ardından da Florya Projesi'ne başlanması bekleniyor. Florya'daki arazinin yaklaşık iki katı (140 dönüm) olan Kemerburgaz'daki araziye inşa edilen yeni tesis; RAMS Park'a yaklaşık 8 dakika uzaklıkta. Biri alttan ısıtmalı, ikisi de hibrit çim olan sahalar A takımı bekliyor. Akademi ve kadın takımı da A takımın ardından Kemerburgaz'a geçecek.
Yeni tesisin sezon başına yetiştirilmesi planlanmış ancak ne binalar ne de sahalar o tarihlerde bitirilememişti. Kemerburgaz'daki tesiste soyunma odaları dahil ihtiyaç duyulan tüm mekanların tamamlandığı öğrenildi.
A TAKIM İÇİN HAZIR
Dört sahanın da hazır olmasıyla Galatasaray, Florya'dan Kemerburgaz'a geçecek. 7 Ekim'deki mali genel kurulda Başkan Özbek'in taşınma kararını duyurması, ardından da Florya Projesi'ne başlanması bekleniyor. Florya'daki arazinin yaklaşık iki katı (140 dönüm) olan Kemerburgaz'daki araziye inşa edilen yeni tesis; RAMS Park'a yaklaşık 8 dakika uzaklıkta. Biri alttan ısıtmalı, ikisi de hibrit çim olan sahalar A takımı bekliyor. Akademi ve kadın takımı da A takımın ardından Kemerburgaz'a geçecek.