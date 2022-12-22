Galatasaray - Keçiörengücü: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Keçiörengücü: Muhtemel 11
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22 Aralık 2022 08:00
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray - Keçiörengücü mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.

Maçta 90 dakika sonunda belli olmazsa önce uzatmalar oynanacak. Eşitlik yeniden bozulmazsa turu geçecek olan tarafı penaltı atışları belirleyecek.

Eksikler

Galatasaray'da tedavileri süren Ross, Icardi, Yunus ve Oliveira'nın bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mata, Kerem, Gomis



Keçiörengücü
Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih

17. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Keçiörengücü tarihlerinde daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu karşılaşmalardan 8 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Galatasaray bu karşılaşmaların evinde oynadığı 8 maçlık bölümünden ise 5 galibiyet 3 beraberlik çıkarmayı bildi.

Bu tura nasıl geldiler?

Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi.

Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

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