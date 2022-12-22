Galatasaray - Keçiörengücü: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Galatasaray - Keçiörengücü mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.Maçta 90 dakika sonunda belli olmazsa önce uzatmalar oynanacak. Eşitlik yeniden bozulmazsa turu geçecek olan tarafı penaltı atışları belirleyecek.Galatasaray'da tedavileri süren Ross, Icardi, Yunus ve Oliveira'nın bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mata, Kerem, GomisMetin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, MelihGalatasaray ile Keçiörengücü tarihlerinde daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu karşılaşmalardan 8 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.Galatasaray bu karşılaşmaların evinde oynadığı 8 maçlık bölümünden ise 5 galibiyet 3 beraberlik çıkarmayı bildi.Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi.Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.