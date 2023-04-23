Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.



Galatasaray, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.



Karagümrük, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda Fabio Borini'nin golleriyle skoru bir anda 3-1'e getirdi.



Galatasaray, 45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.



Mauro Icardi'nin 67. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray, 80. dakikada Sacha Boey'in golüyle skora eşitliği getirdi.



İç sahadaki 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, puanını 70'e çıkardı. Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Karagümrük ise puanını 41 yaptı.



Galatasaray, gelecek hafta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Karagümrük ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.



GALATASARAY 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor'u mağlup ettikleri maçta sakatlık geçiren golcü futbolcu Mauro Icardi'yi kadroya almasına rağmen riske etmemek için yedekler arasında tuttu.



Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Nicolo Zaniolo'yu ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Mauro Icardi'nin yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Juan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu.



ZANIOLO, LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE



Galatasaray'da devre arasında transfer edilen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, ligde ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı.



İtalyan futbolcu, daha önce ligde 5 maçta sonradan oyuna dahil olarak 3 kez ağları havalandırmıştı.



GOMIS KADRODA YOK



Galatasaray'da golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.



Tecrübeli futbolcunun bel ağrısı şikayetleri nedeniyle son iki antrenmana çıkamadığı ve bu yüzden kadroya alınmadığı bildirildi.



Sarı-kırmızılı takımda Gomis dışında Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram da maçın kadrosunda bulunmadı.



MUSLERA'NIN 450. MAÇI



Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 450. resmi maçına çıktı.



Sarı-kırmızılı ekipte 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki Uruguaylı kaleci, takımıyla birçok önemli başarıya imza attı.



Fernando Muslera, Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.



KARAGÜMRÜK'TE BATUHAN KALEDE



VavaCars Fatih Karagümrük'te sakatlığı geçen kaleci Batuhan Şen, Galatasaray maçında sahadaki yerini aldı.



Batuhan Şen, ligde geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor ile yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle 25. dakikada yerini Emiliano Viviano'ya bırakmıştı. Viviano da maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.



Bu arada VavaCars Fatih Karagümrük son maçına göre, ilk 11'de tek değişiklikle Galatasaray karşısında çıktı.



Teknik direktör Andrea Pirlo, sarı kart cezalısı Otabek Shukurov'un yerine maçta Lawrence Nicholas'a formayı verdi.



Kırmızılı-siyahlı ekip, müsabakaya Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Lawrence Nicholas, Andrea Bertolacci, Magomed Ozdoev, Saba Lobjanidze, Fabio Borini ve Mbaye Diagne ile başladı.



GALATASARAY GOLLE BAŞLADI



Nef Stadyumu'ndaki mücadele oldukça hızlı başladı. Konuk ekip Karagümrük, ilk atağı yapan taraf oldu. Galatasaray ise 3. dakikada ilk atağında organize geldi ve golü buldu.



Sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey'un hızla ceza alanına girerek yerden içeri gönderdiği pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.



Karagümrüklü oyuncular, golden önce Sergio Oliveira'nın Biraschi'ye faul yaptığı gerekçesiyle itirazda bulundu. VAR hakemi Hakan Ceylan, mücadelenin orta hakemi Volkan Bayarslan'a herhangi bir uyarıda bulunmadı ve Galatasaray'ın golü geçerlilik kazandı.



1-0'dan sonra Karagümrüklü oyuncular, ayağa paslarla oyunun kontrolünü almaya çalıştı. Galatasaray ise dikine paslarla Karagümrük kalesinde etkili oldu. 8. dakikada Kerem gole yaklaştı. 12. dakikada Zaniolo, karşı karşıya pozisyonda Karagümrük kalecisi Batuhan'ı geçemedi.



KARAGÜMRÜK KONTRATAKLA GOLÜ BULDU



Galatasaray, üst üste ataklarla gelirken Karagümrük kontratakla golü buldu.



18. dakikada hızlı gelişen atakta Andrea Bertolacci'nin uzun pasıyla topla buluşan Mbaye Diagne, ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ



Galatasaray, 24. dakikada penaltı bekledi. Nicolo Zaniolo, Dries Mertens'in pasıyla ceza alanında topla buluştu ve kaleci Batuhan'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı. Zaniolo ayağa kalkıp tekrar topa vurmaya çalıştı ancak top yan ağlarda kaldı. Autu gösteren hakem Volkan Bayarslan, oyunun başlamamasını istedi. VAR incelemesi sonrası oyun devam etti.



BORINI, KARAGÜMRÜK'Ü ÖNE GEÇİRDİ



Bu pozisyonun ardından Karagümrük, 26. dakikada üstünlük golünü buldu.



Sağ kanatta topla buluşan Saba Lobjanidze'nin yerden içeri gönderdiği pasında topla buluşan Fabio Borini, ön direkten gelişine yaptığı vuruşla topu Fernando Muslera'nın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



30'DA BORINI İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI



Oyun kontrolünü ve disiplinini kaybeden Galatasaray karşısında Karagümrük tehlikeli ataklar yapmayı sürdürdü ve 30. dakikada konuk ekibin 3. golü geldi.



Saba Lobjanidze'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Sacha Boey'den seken top direkten geri geldi. Dönen topu önünde bulan Fabio Borini, kale önünde yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.



GALATASARAY 5 DAKİKA BOCALADI



3-1'den sonra Karagümrük daha tedbirli bir oyun anlayışına döndü. Galatasaray ise 5 dakika boyunca oyun kontrolünü sağlamakta zorlandı ancak 35. dakikadan sonra oyunu Karagümrük yarı alanına yıktı.



37'de Mertens'in etkili vuruşu savunmadan döndü. 38'de Abdülkerim'in kafa vuruşunu kaleci Batuhan engelledi.



OLIVEIRA, PENALTIDAN FARKI AZALTTI



Baskısını artıran Galatasaray, 42. dakikada penaltı kazandı. Lawrence Nicholas'ın, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.



45+1'de topun başına gelen Sergio Oliveira, farkı 1'e indirdi.



Devrenin sonunda Galatasaray, Zaniolo ve Mertens ile yine gole çok yaklaştı ancak Batuhan gole izin vermedi.



Karagümrük, Galatasaray deplasmanında ilk yarıyı 3-2 önde kapattı.



GALATASARAY, BÜYÜK BASKIYLA BAŞLADI



Galatasaray, ikinci yarıya baskıyla başladı ve beraberlik golü için tüm riskleri almaya başladı. Oyunu tek kaleye çeviren Galatasaray, hem kanatlardan hem merkezden pozisyon aradı.



49'da Oliveira, 51'de Torreira'nın şutlarında Galatasaray gole ulaşamadı. Galatasaray'ın baskılı oyununa karşılık Karagümrük kontratak arasa da etkili hücumlar yapamadı.



Karagümrük savunmasının uzaklaştırdığı topları da alarak atak devamlılığını sağlayan Galatasaray, maçı tek kaleye çevirdi.



Okan Buruk, 60. dakikada oyuna ilk müdahalesini yaptı ve Nicolo Zaniolo yerine Mauro Icardi'yi oyuna aldı.



ICARDI, PANENKA DENEDİ AMA OLMADI



Galatasaray, 64. dakikada penaltı kazandı. Milot Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez İbrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.



VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı.



Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi ancak Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.



TEKNİK ADAMLARDAN MÜDAHALELER



Kaçan penaltı vuruşuna karşın demoralize olmayan Galatasaray, baskısını sürdürdü. İkinci yarıda hiç etkili olamayan Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, 73. dakikada oyuna müdahale etti. Saba yerine Ebrima Colley, Nicholas yerine Adnan Uğur oyuna dahil oldu.



Galatasaray'da ise 78. dakikada Mertens yerine Yunus girdi. Pirlo, 80'de sakatlanan Bertolacci yerine Bruno Rodrigues'i oyuna sürdü.



SACHA BOEY, SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ



Galatasaray, 80. dakikada eşitlik golünü buldu.



Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında top Karagümrük savunmasında sekti, arka direkte topu önünde bulan Sacha Boey yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.



GALATASARAY, 10 MAÇ SONRA EVİNDE PUAN KAYBETTİ



Son dakikalarda baskısını iyice artıran Galatasaray, 3 puan için ataklar yapsa da istediği golü bulamadı ve mücadele 3-3 sona erdi.



Galatasaray, 10 maçın ardından sahasında ilk kez puan kaybetti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Boey ceza sahasına girip çizgiden topu içeri çevirdi, arka direkte Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Oliveira'nın uzun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan içeri gönderdiği topla buluşan Zaniolo'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ahmet Şen meşin yuvarlağın kaleye girmesini ayaklarıyla engelledi.

18. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru dengeledi. Bertolacci'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek ceza sahasına giren Diagne sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

26. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Muslera'nın pasla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sağ çaprazında Adekugbe'den önce kapan Lobjanidze sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Borini meşin yuvarlağa gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı.

29. dakikada Rashica'nın sağdan ceza sahası önüne gönderdiği topa Mertens vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

30. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Lobjanidze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Boey'e çarparak direkten dönen topu çizgi üzerinde Borini tamamlayarak takımının üçüncü golünü kaydetti.1-3

41. dakikada Zaniolo'nun ceza sahası içinde şutunda top savunmadan döndü. VAR odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Nicholas'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada topun başına geçen Oliveira'nın vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-3

45+6. dakikada kaleci Ahmet Şen'in oyuna sokmak istediği topu ceza yayı üzerinde kapan Mertens'in vuruşunda kaleci topu kurtardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Rashica, Biraschi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Torreira'nın savunmanın arkasına attığı pasla başlayan atakta Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasına indirdiği topu Boey filelerle buluşturdu: 3-3

90+2. dakikada Torreira'nın uzaktan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Nef

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe (Dk. 90 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 90 Mata), Rashica, Mertens (Dk. 78 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo (Dk. 60 Icardi)

VavaCars Fatih Karagümrük: Ahmet Şen, Biraschi (Dk. 90+3 Salih Dursun), Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Nicholas (Dk. 73 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. Rodrigues 79), Ozdoev, Lobjanidze (Dk. 73 Colley), Borini, Diagne

Goller: Dk. 3 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+1 Oliveira (Penaltıdan), Dk. 80 Boey (Galatasaray), Dk. 18 Diagne, Dk. 26 ve 30 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 48 Nicholas, Dk. 85 Levent Mercan, Dk. 90+6 Dresevic (VavaCars Fatih Karagümrük)









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