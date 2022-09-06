Galatasaray, Kaan Ayhan defterini kapattı!

Galatasaray, Sassuolo'nun 6 milyon euro'luk ısrarından 1 euro aşağı inmemesi üzerine transferden vazgeçme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Kaan Ayhan defterini kapattı!
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06 Eylül 2022 23:18
Galatasaray, Sassuolo'nun uzlaşmaz tavrı nedeniyle Kaan Ayhan transferini kapattı.

27 yaşındaki milli stoper Kaan Ayhan ile 1.6 milyon euro üzerinden 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Sassuolo ile bir türlü anlaşma zemini bulamadı. 2 ay süren pazarlıklarda Galatasaray, 3 milyon euro civarında olan teklifini 4.5 milyon euro'ya kadar yükseltti.

2 aydır devam eden pazarlıklarda ise Sassuolo, Kaan Ayhan için 6 milyon euro ve bu paranın peşin olması ısrarından vazgeçmedi. Galatasaray'ın son teklifi üzerine de orta noktaya yaklaşma ve indirime gitmeye yanaşmadı.

Galatasaray, Sassuolo'ya son teklifinin 4.5 milyon euro olduğunu, bu rakamdan yukarı çıkmayacağını ve indirim yapılmazsa transferden vazgeçtiği restini çekti.

 

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