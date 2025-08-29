Galatasaray, Inter ile anlaştı: Top Pavard'da!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray , savunma hattını güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

İtalyan basını ve Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen Benjamin Pavard için girişimlerde bulundu ve kulübüyle kiralık + satın alma opsiyonu içeren bir formül üzerinde prensip anlaşmasına vardı.

Ancak transferin önünde önemli bir engel var: oyuncunun kararsızlığı.

G.SARAY BASTIRIYOR, PAVARD DİRETİYOR

Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan Neom ve Fransa'dan Lyon gibi kulüplerin de radarında olan 28 yaşındaki Fransız stoper, Inter'den ayrılma konusunda henüz net bir karar veremedi. Haberde, Pavard'ın kariyer planları doğrultusunda yalnızca üst düzey projelere sıcak baktığı belirtiliyor.

İki yıl önce Bayern Münih'ten Inter'e transfer olmak için kendi kulübüne baskı yapan Pavard, hâlâ Milano ekibinin projesine inandığını düşünüyor ve ayrılığa sıcak bakmıyor.

CHIVU'DAN TRANSFER SİNYALİ

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Serie A'daki ilk maç öncesi DAZN'a yaptığı açıklamada, transferin henüz kapanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Transfer pazarında hala zamanımız var ve yapmamız gereken bazı hamlelerin farkındayız."

Chivu, takımdan ayrılabilecek oyuncular olduğu kadar, yeni transferlerin de kapıda olduğuna işaret etti. Kulüp yönetimi, Pavard'ın ayrılması durumunda hem maaş bütçesinde yer açmayı hem de savunmaya yeni bir genç stoper kazandırmayı planlıyor.

PAVARD NE İSTİYOR?

Pavard'ın Galatasaray ve diğer kulüplerle ilgili tereddüdü yalnızca sportif düzeyle sınırlı değil. Oyuncu, Inter'den ayrılmak zorunda kalırsa bunu yalnızca benzer seviyedeki bir Avrupa kulübüne transfer olarak yapmak istiyor.

Galatasaray'ın kararlı tutumu sürerken, Pavard'ın vereceği karar transferin seyrini belirleyecek. Sarı-kırmızılılar bu kritik hamleyi gerçekleştirebilir mi? Gözler önümüzdeki günlerde…