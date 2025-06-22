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Galatasaray'ın Zaniolo kararı belli oldu!

Galatasaray, başarısız kiralık dönemlerinden sonra Nicolo Zaniolo ile yollarını bonservisle birlikte ayırmak istiyor.

calendar 22 Haziran 2025 10:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Zaniolo kararı belli oldu!
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Galatasaray, 2 sezon önce 22/23 sezonun devre arasında transfer ettiği Nicolo Zaniolo için kararını verdi. 

15 MİLYON EURO HEDEFİ

Geçirdiği kiralık dönemlerin ardından Galatasaray'a geri dönen İtalyan yıldız için nihai karar verildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bu sefer bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor. Zaniolo'nun transferinden 15 milyon Euro'luk bir gelir hedefleniyor.

3 TALİBİ VAR 

Daha önce İtalyan basınında çıkan haberde Al Nassr ile birlikte Villarreal ve Sunderland'in Zaniolo ile ilgilendiği yazıldı.
SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'da toplamda 36 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. 


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