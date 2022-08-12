Galatasaray'ın yeni 10'u Dries Mertens

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, 10 numaralı formayı terletecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yeni 10'u Dries Mertens
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12 Ağustos 2022 19:12
Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'in giyeceği forma numarası belli oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mertens'in önümüzdeki sezon 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Napoli'de 14 numaralı formayı terleten Mertens, numarasını da değiştirmiş olacak.

Galatasaray'da 10 numaralı forma, Belhanda'nın ayrılığı sonrası boşta kalmıştı ve geçen sezon 10 numaralı formayı giyen bir futbolcu olmamıştı. 

 
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