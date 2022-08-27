Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın kadrosuna sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra transfer görüşmelerinde bulunan Alexandru Cicaldau alınmadı.
Ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, da sarı kırmızılıların Trabzonspor maçı kadrosunda kendilerine yer bulamadı.
İşte kadroda kendine yer bulan oyuncular:
Galatasaray'ın pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın kadrosuna sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra transfer görüşmelerinde bulunan Alexandru Cicaldau alınmadı.
Ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, da sarı kırmızılıların Trabzonspor maçı kadrosunda kendilerine yer bulamadı.
İşte kadroda kendine yer bulan oyuncular:
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