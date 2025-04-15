Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

Son günlerde Fransız ve Alman basınında Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Sarı kırmızılı yönetimin yıldız isimle ilgili planı ortaya çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Okan Buruk ve yönetimin şu anda takımdaki sağ bekler Frankowski ve Jelert'ten dolayı bu bölgeye bir takviye yapmayı düşünmediği öğrenildi.
KİRALAMA DÜŞÜNCESİ OLABİLİR
Takvim'de yer alan haberde teknik heyet ve yönetimin ancak bu isimlerden birinin ayrılması halinde Fransız sağ beki kiralama düşüncesinin olabileceği ifade edildi.
24 yaşındaki Sacha Bey Bayern'deki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 13 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.
30+5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Alman ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.
Bilindiği gibi Boey geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Okan Buruk ve yönetimin şu anda takımdaki sağ bekler Frankowski ve Jelert'ten dolayı bu bölgeye bir takviye yapmayı düşünmediği öğrenildi.
KİRALAMA DÜŞÜNCESİ OLABİLİR
Takvim'de yer alan haberde teknik heyet ve yönetimin ancak bu isimlerden birinin ayrılması halinde Fransız sağ beki kiralama düşüncesinin olabileceği ifade edildi.
24 yaşındaki Sacha Bey Bayern'deki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 13 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.
30+5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Alman ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.
Bilindiği gibi Boey geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.