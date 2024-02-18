Galatasaray'ın rakibi evinde hata yapmadı!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi Sparta Prag, sahasında Slovan Liberec'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın rakibi evinde hata yapmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 22:02
Çekya Ligi 21. hafta maçında Sparta Prag, sahasında Slovan Liberec ile karşılaştı.

Epet Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 2-1 kazandı. Prag'ın golleri 47. dakikada Haraslin, 49. dakikada ise Olatunji kaydetti. Liberec'in golü 68. dakikada Horsky'den geldi.

Bu sonuçla Prag puanını 56'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Liberec ise 28 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Prag, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile tur mücadelesi verecek. Liberec ligde Jablonec ile oynayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery