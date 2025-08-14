14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Galatasaray'ın Pavard planı!

Galatasaray, Inter forması giyen Benjamin Pavard'ı 15-20 milyon euro bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor.

calendar 14 Ağustos 2025 09:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Pavard planı!
Galatasaray'da kaleci ve savunma için transfer çalışmaları devam ediyor.

PAVARD PLANI

Sarı-kırmızılıların bir süredir gündemde olan Benjamin Pavard için düşüncesi ortaya çıktı.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Fransız savunma oyuncusunu 15-20 milyon euro arasında bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
