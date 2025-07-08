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Galatasaray'ın Lucumi ısrarı!

Galatasaray'ın Jhon Lucumi için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı-Kırmızılılar yeni bir teklifle Bologna'nın kapısını çalacak.

calendar 08 Temmuz 2025 11:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Lucumi ısrarı!
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Galatasaray, stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak isteyen Cimbom, savunmasını sağlama almak için Kolombiyalı yıldız Jhon Lucumi için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı- Kırmızılılar'ın Bologna'ya yaptığı 15 milyon Euro'luk teklif, İtalyan kulübü tarafından reddedildi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Lucumi için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR


Kontratı 2026'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu Jhon Lucumi için Bologna ilk etapta 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret etmişti. Ancak İtalyan kulübü bu rakamda indirime giderek talebini 20 milyon Euro seviyesine çekti.

Premier Lig temsilcileri Aston Villa ve Bournemouth ile birlikte Roma'nın da Lucumi'ye ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 44 maça çıkan Lucumi, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Jhon Lucumi, Kolombiya Milli Takımı'nda 29 kez görev aldı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez ile çok iyi bir arkadaşlığı var. 

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