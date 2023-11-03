Galatasaray, Süper Lig'in zirvesine bir adım daha yaklaşmak için Kasımpaşa ile kozlarını RAMS Park'ta paylaşacak.
Cim-Bom, evinde rakiplerine geçit vermiyor. Ligde oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, bu seriyi sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Takım, geçen sezonun açılış maçında Giresunspor'a kaybettikten sonra evindeki performansını önemli ölçüde artırdı. Bu dönemde, Seyrantepe taraftarının önünde oynadığı maçlarda 19 kez sahadan galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, 2 kez de beraberliği bozmadı.
MUSLERA SIKINTISI
Bu arada tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için önemli bir maç öncesinde sarı kart sınırında bulunması dikkat çekiyor. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Uruguaylı kaleci, gelecek maçta sarı kart görmesi halinde, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile yapılacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
9 MAÇTIR KAZANIYORLAR
Galatasaray'ın galibiyet serisi göz kamaştırıyor. Aslan ligin ilk haftasında Kayserispor ile puanları paylaştıktan sonra oynadığı tüm maçlarda galip gelmeyi başardı. Diğer yandan Kasımpaşa, bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 18 puan toplayarak ligde beşinci sırada bulunuyor.
Cim-Bom, evinde rakiplerine geçit vermiyor. Ligde oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, bu seriyi sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Takım, geçen sezonun açılış maçında Giresunspor'a kaybettikten sonra evindeki performansını önemli ölçüde artırdı. Bu dönemde, Seyrantepe taraftarının önünde oynadığı maçlarda 19 kez sahadan galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, 2 kez de beraberliği bozmadı.
MUSLERA SIKINTISI
Bu arada tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için önemli bir maç öncesinde sarı kart sınırında bulunması dikkat çekiyor. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Uruguaylı kaleci, gelecek maçta sarı kart görmesi halinde, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile yapılacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
9 MAÇTIR KAZANIYORLAR
Galatasaray'ın galibiyet serisi göz kamaştırıyor. Aslan ligin ilk haftasında Kayserispor ile puanları paylaştıktan sonra oynadığı tüm maçlarda galip gelmeyi başardı. Diğer yandan Kasımpaşa, bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 18 puan toplayarak ligde beşinci sırada bulunuyor.