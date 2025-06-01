Galatasaray, son 8 senede 4 gol kralı çıkarak alkışları topladı.
BAFETIMBI GOMIS
2017-18 sezonunda Bafetimbi Gomis, 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı ve kral oldu.
MBAYE DIAGNE
2018-19 sezonunda ise Mbaye Diagne devre arasında Kasımpaşa'dan geldi ve toplamda 29 lig maçında 30 gol kaydedip krallıkta ilk sırada yer aldı.
MAURO ICARDI
Geçen sezon ise Mauro Icardi 34 maçta 25 kez ağları havalandırıp gol krallığını ilan etti.
VICTOR OSIMHEN
Bu sezon da Victor Osimhen, 30 karşılaşmada 26 gol kaydetti, krallıkta zirveye yükseldi. Söz konusu 4 sezonda da Galatasaray ligi şampiyonlukla tamamladı.
Galatasaray'ın gol kralları: Son 8 yılda 4 farklı isim!
Şampiyon Galatasaray, son 8 sen tam 4 gol kralı çıkarttı.
Galatasaray, son 8 senede 4 gol kralı çıkarak alkışları topladı.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Milan Skriniar'dan Fenerbahçelileri korkutan açıklama
-
-
2
PSG'den Münih'te zafer gecesi: İlk şampiyonluk
-
3
Simone Inzaghi'den geleceği için açıklama!
-
-
4
Jose Mourinho: "Bazı ayrılıklar olacak"
-
5
Zaha - Galatasaray; resmen bitti!
-
6
Edin Dzeko, Türkiye'de kalabilir!
-
7
Fenerbahçeli taraftarlardan tepki: Sadece 3 futbolcu alkışlandı!
-
8
Aziz Yıldırım'ın aday olmasına son 4 bin imza!
-
9
Arda Turan'dan Hakan Çalhanoğlu'na destek mesajı
-
10
Luis Enrique: "Bunu hak ettik"
- 13:09 Romulo, Leipzig kıskacında
- 13:04 Beşiktaş'ta Masuaku kalmak istiyor
- 13:01 Göztepe, en golcü sezonlarından birini geçirdi
- 12:57 Beşiktaş, Rıdvan transferinde mutlu sona yakın!
- 12:54 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın acı günü
- 12:49 Beşiktaş, Nikolina Milic'i transfer etti
- 12:48 Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak transfer hamlesi!
- 12:38 Trabzonspor, tarihi farkla geride tamamladı
- 12:35 Fenerbahçe, 16 yaşındaki Diouf ile anlaşma sağladı!
- 12:23 Galatasaray'ın gol kralları: Son 8 yılda 4 farklı isim!
- 12:22 Takımının hem başkanı hem antrenörü hem malzemecisi
- 12:14 Baba yüreği: Luis Enrique kupayı kızı anısına kaldırdı
- 12:04 Galatasaray, Bernardo Silva için vites yükseltti!
- 11:52 Fenerbahçe'de Livakovic'e İspanya'dan iki talip!
- 11:46 Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi; 2 yıldız birden!
- 11:37 Galatasaray'da öncelik kaleci ve on numara!
- 11:24 Galatasaraylı yönetici: "Osimhen, yüzde 5"
- 11:20 Beşiktaş, Schick için Erik ten Hag'ın kararını bekliyor!
- 11:18 Galatasaray'da A planı Osimhen, B planı Sane + Silva
- 11:07 Beşiktaş'ta milli operasyonu: 3 milli futbolcu listede!
- 11:07 Osimhen olay paylaşımı anında sildi!
- 11:06 Günay Güvenç: "Okan hocanın işini zorlaştıracağım"
- 10:56 Potada derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka
- 10:54 Zaha - Galatasaray; resmen bitti!
- 10:20 Fenerbahçeli taraftarlardan tepki: Sadece 3 futbolcu alkışlandı!
- 09:56 Aziz Yıldırım'ın aday olmasına son 4 bin imza!
- 09:49 Beşiktaş, Ez Abde'yi gündemine aldı!
- 09:45 Indiana Pacers 25 yıl sonra NBA finalleri'nde!
- 09:38 Beşiktaş'tan beke Rizespor'dan yerli hamlesi!
- 02:02 Lautaro Martinez: "Ayağa kalkmalıyız"
- 02:02 Dumfries: "Onlar bizden daha iyiydi"
- 01:48 Finalin en iyi oyuncusu, Desire Doue!
- 01:48 Simone Inzaghi'den geleceği için açıklama!
- 01:44 Desire Doue: "Tanrı bizi kutsadı"
- 01:39 Luis Enrique: "Bunu hak ettik"
- 01:37 Fransa Açık'ta Novak Djokovic ve Coco Gauff 4. tura yükseldi
- 01:35 Bodrum FK - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 01:30 Paris'te çıkan olaylarda 81 kişi gözaltına alındı!
- 01:29 Galatasaray Sutopu Takımı, 2024-2025 Nordic Lig şampiyonu
- 01:07 Istvan Kovacs, hakemlik tarihinde bir ilke imza attı!
- 00:55 Arda Turan'dan Hakan Çalhanoğlu'na destek mesajı
- 00:53 Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti
- 00:48 Paris SG, Inter'in kalesine gol oldu yağdı!
- 00:40 "Bu kulübün geleceği insanı korkutacak seviyede!"
- 00:34 Mbappe gitti, Şampiyonlar Ligi zaferi geldi!
- 00:29 Mbappe, eski takımı PSG'yi tebrik etti
- 00:14 Vitinha: "Bu sonuç sihirli bir şekilde olmadı"
- 00:05 Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayağı KKTC'de
- 00:00 Luis Enrique'nin PSG'si dört dörtlük!
- 23:54 Simone Inzaghi, finalde yine kaybetti!
- 23:52 Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni 2. kez kazandı!
- 23:50 PSG'den Münih'te zafer gecesi: İlk şampiyonluk
- 22:56 A Milli Kadın Basketbol Takımı Form Yükseltiyor!
- 22:50 Fenerbahçe Beko, seride Türk Telekom'a uzatmalarda mağlup oldu!
- 22:50 Daloğlu: "Gelecek adına umut verici bir görüntü"
- 22:43 Avcı: "Bu benim kulüpteki son maçımdı"
- 22:42 Rıza Çalımbay takımdan memnun değil
- 22:39 Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen gol!
- 22:33 Zinedine Zidane'nın tek hedefi Fransa Milli Takımı
- 22:25 Bayer Leverkusen, Antony'nin peşinde
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL