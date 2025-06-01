Galatasaray'ın gol kralları: Son 8 yılda 4 farklı isim!

Galatasaray, son 8 senede 4 gol kralı çıkarak alkışları topladı.



BAFETIMBI GOMIS



2017-18 sezonunda Bafetimbi Gomis, 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı ve kral oldu.



MBAYE DIAGNE



2018-19 sezonunda ise Mbaye Diagne devre arasında Kasımpaşa'dan geldi ve toplamda 29 lig maçında 30 gol kaydedip krallıkta ilk sırada yer aldı.



MAURO ICARDI



Geçen sezon ise Mauro Icardi 34 maçta 25 kez ağları havalandırıp gol krallığını ilan etti.



VICTOR OSIMHEN



Bu sezon da Victor Osimhen, 30 karşılaşmada 26 gol kaydetti, krallıkta zirveye yükseldi. Söz konusu 4 sezonda da Galatasaray ligi şampiyonlukla tamamladı.



