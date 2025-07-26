Galatasaray'ın birinci stoper hedefi: Kim Min-Jae

Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Listenin ilk sırasında ise Bayern Münih'in Güney Koreli yıldızı Kim Min-jae var.
Tecrübeli stoper için resmi girişimler önümüzdeki hafta başlayacak. Sarı-kırmızılıların Alman devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı gelen haberler arasında...
Transfer ne kadar zor gözükse de Galatasaraylı yetkililer şartları zorlayacak.
BAYERN MÜNİH 50 MİLYON EURO ÖDEDİ
Kim Min-Jae geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon oynamış ardından da 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu. Güney Koreli stoper, Napoli'den ise 2023'te 50 milyon Euro'ya Bayern'e transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonda Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Kim, 3 de gol kaydetti.
SINGO BEKLEMEDE
Monaco'nun Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo için de temaslar devam ediyor. Galatasaray, sözleşmesi 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki stoper için Fransız ekibine satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak Monaco, kiralamaya sıcak bakmıyor. Bu yüzden Singo beklemeye alındı.
AKANJI'DE SORUN MAAŞ
Galatasaray, Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji için şu an frene basmış durumda ancak oyuncuyla teması kesmedi. Akanji, sarı-kırmızılılardan yıllık 7.5 milyon euro maaş talep etmişti. Galatasaray'ın ise maksimum çıktığı miktar 5 milyon euro... Akanji eğer G.Saray'ın teklifine 'olur' yanıtını verirse görüşmeler yeniden başlayacak.
Tecrübeli stoper için resmi girişimler önümüzdeki hafta başlayacak. Sarı-kırmızılıların Alman devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı gelen haberler arasında...
Transfer ne kadar zor gözükse de Galatasaraylı yetkililer şartları zorlayacak.
BAYERN MÜNİH 50 MİLYON EURO ÖDEDİ
Kim Min-Jae geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon oynamış ardından da 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu. Güney Koreli stoper, Napoli'den ise 2023'te 50 milyon Euro'ya Bayern'e transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonda Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Kim, 3 de gol kaydetti.
SINGO BEKLEMEDE
Monaco'nun Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo için de temaslar devam ediyor. Galatasaray, sözleşmesi 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki stoper için Fransız ekibine satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak Monaco, kiralamaya sıcak bakmıyor. Bu yüzden Singo beklemeye alındı.
AKANJI'DE SORUN MAAŞ
Galatasaray, Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji için şu an frene basmış durumda ancak oyuncuyla teması kesmedi. Akanji, sarı-kırmızılılardan yıllık 7.5 milyon euro maaş talep etmişti. Galatasaray'ın ise maksimum çıktığı miktar 5 milyon euro... Akanji eğer G.Saray'ın teklifine 'olur' yanıtını verirse görüşmeler yeniden başlayacak.