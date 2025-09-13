Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı!

Galatasaray'da teknik ekip, Barış Alper Yılmaz'ın yeniden form tutması için özel bir plan hazırladı.



Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen ve bu süreçte 2 maçın kadrosuna alınmayan genç futbolcu, Milli Takım'da gördüğü kırmızı kartın ardından moral kaybı yaşamıştı.



Kemerburgaz'daki idmanlarda çift kale maçlarda goller atan Barış'ın performansını artırdığı belirtilirken, mental açıdan taraftar desteğine ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Teknik heyet, Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerden gelecek desteğin oyuncunun motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayan milli futbolcunun, Eyüpspor maçından önce tribünlere çağrılarak moral bulması planlanıyor.Sarı-kırmızılılar, bir yandan milli maçlarda futbolcuların aldığı süreler ve seyahatlerin etkisi, diğer yandan 18 Eylül'de oynanacak Eintracht Frankfurt deplasmanı nedeniyle rotasyona gidiyor.