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Galatasaray ile anılan John Victor için West Ham iddiası

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Botafogo kalecisi John Victor'un Premier Lig ekibi West Ham United ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

calendar 05 Ağustos 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ile anılan John Victor için West Ham iddiası
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Botafogo kalecisi John Victor hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Premier Lig takımlarından West Ham United, 29 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere harekete geçti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde yer alan bilgilere göre, Brezilyalı kaleci John Victor'un tüm sözleşme koşullarını kabul ettiği belirtilirken, transferin 10 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Botafogo formasıyla bu sezon 35 resmi karşılaşmaya çıkan John Victor, 14 maçta kalesini gole kapatırken, 31 kez topu ağlarında gördü. Tecrübeli file bekçisinin istikrarlı performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 

 
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