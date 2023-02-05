Galatasaray iki penaltı bekledi, Meler birine verdi

Galatasaray, Trabzonspor maçının 48 ve 51. dakikalarında penaltı bekledi, ikinci pozisyonda penaltı kazandı.48. dakikada kornerde Jean Philippe Gbamin'in müdahalesinde elle oynama olduğunu öne süren sarı kırmızılı futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Alper Ulusoy, incelemesini yaptı ve 'devam' kararı verdi.51. dakikada Yunus Akgün, Mahmoud Trezeguet ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Halil Umut Meler, bu kez VAR'ı beklemeden doğrudan penaltı noktasını gösterdi. VAR da incelemesini yaptı ve penaltı kararını doğruladı.Topun başına gelen Mauro Icardi, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.