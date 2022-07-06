Galatasaray için büyük iddia: Sigurdsson

EN AZ 2 TAKVİYE DAHA

İMZA PARASI BELLİ DEĞİL

Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta sahaya verilmişti. Listede birçok isim bulunurken, İspanya ve İngiltere basınından bomba bir haber geldi.Everton'la mukavelesini tamamlayan ve boşa çıkan Gylfi Sigurdsson'la Sarı-Kırmızılılar'ın senelik 2 milyon euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı yazıldı.10 numara oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Galatasaray kampına katılacağı belirtildi.İzlandalı yıldız boşa çıktığı için bonservis bedeli ödenmeyecek. 10 numara mevkisi dışında sol kanat ve ön liberoda da görev yapabilen 1.86 boyundaki futbolcu, İzlanda Milli Takımı'nda 78 karşılaşmaya çıkarken 25 gol kaydetti.Skorer kimliği dışında yaptığı asistlerle de tanınan Sigurdsson'un fırsat transferi olarak görüldüğü kaydedildi. Aslan'da orta alan takviyelerinin devam etmesi bekleniyor. Cim-Bom'da bu bölgeye en az 2 takviye daha yapılacak.İzlandalı futbolcu, 2017 yılında 49.5 milyon euro karşılığında Swansea'den Everton'a transfer olmuştu. Mücadeleci yapısı ile tanınan Sigurdsson'un farklı bir maceraya atılmak için Galatasaray'ı seçtiği yazıldı.Önümüzdeki sezon çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli futbolcu için imza parası da verileceği öğrenildi. Ancak bu rakam şu an için netlik kazanmadı. Okan Buruk'un tecrübeli oyuncuyu özellikle istediği öğrenildi.