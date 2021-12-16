Galatasaray'ı bekleyen tehlike; ilk 10!

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, ilk devreyi ilk 10 sıranın dışında tamamlayabilir.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı bekleyen tehlike; ilk 10!
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16 Aralık 2021 11:23
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın sonunda 23 puanla 9. sırada yer alan Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor. Sarı-Kırmızılılar ilk devrenin sonuna kadar birbirinden zorlu 3 maça çıkacak.

Hafta sonu, şu anda ligin en formda takımı olan Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray ardından zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Son haftada rakip ise, lider Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor olacak. Şu anda hem mental hem de form olarak iyi durumda bulunmayan sarı-kırmızılılar ayrıca takımın kilit isimlerinden Muslera'yı da kaybetmiş durumda.

Galatasaray eğer önündeki 3 maçtan istediği sonuçları alamazsa çok büyük ihtimalle ilk devreyi ilk 10 sıra içinde tamamlayamayacak. Bu nedenle Cimbom'u oldukça zorlu ve sıkıntılı bir süreç bekliyor.


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