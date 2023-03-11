Galatasaray HDI Sigorta transferi açıkladı!

Galatasaray HDI Sigorta, Fatih Eren Uğur'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta transferi açıkladı!
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11 Mart 2023 17:35
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan orta oyuncu Fatih Eren Uğur'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşında ve 2.01 metre boyundaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, sırasıyla Tofaş, Maliye Milli Piyango, Ziraat Bankası, Afyon Belediye Yüntaş, Jeopark Kula Belediyespor, Arhavi Spor Kulübü, Spor Toto, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.

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