Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet çalışmasıyla başladı.



Pas ve dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, üç takımlı turnuvayla tamamlandı.



Galatasaray, 19 Şubat Pazar günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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