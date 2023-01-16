Galatasaray, genç stoper ile uzattı!

Galatasaray, Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray forması altında 9 maçta süre aldı. Emin Bayram, bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11'de başladı.
"HEDEFİMİZ 23. ŞAMPİYONLUK"
Emin Bayram imzasının ardından, "Çok mutluyum. Bu kulüp içinde bulunduğum her zaman elimden fazlasını yapmaya çalışıyorum. Okan hocama, yönetimimize, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. 2023'te hedefimiz 23. şampiyonluk, inşallah başaracağız." diye konuştu.
"GALATASARAY'IN ÇİMENTOSU"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Emin'i epey bir zamandan beri izliyorum ben. Son derece başarılı. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın geleceğini yazacak arkadaşlardan bir tanesi. Fizik ve oynadığı mevki açısından son derece faydalı. Bundan sonra çok daha farklı boyutta devam edecek. Emin'e hem ben, hem hocası, hem de bütün yönetici arkadaşlarımız son derece güveniyor. Bu sene de büyük katkısı olacak. Bundan sonrası için başarılar diliyorum kendisine. Galatasaray'ın çimentosu Emin'ler. Galatasaray sevdası Emin'de de bitmesin. Galatasaray'da yolu açık olsun. Allah sakatlık vermesin. Bundan sonra hem Galatasaray'a, hem milli takıma, hem de Türk futboluna büyük katkı verecek bir arkadaşımız. Kendisi bir pırlanta, bunun kıymetini bilsin. Kendisini geliştirmek için elinden geleni yapsın, bir ağabey tavsiyesi olarak kendisine veriyorum. Başarılar diliyorum." dedi.
Yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray forması altında 9 maçta süre aldı. Emin Bayram, bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11'de başladı.
"HEDEFİMİZ 23. ŞAMPİYONLUK"
Emin Bayram imzasının ardından, "Çok mutluyum. Bu kulüp içinde bulunduğum her zaman elimden fazlasını yapmaya çalışıyorum. Okan hocama, yönetimimize, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. 2023'te hedefimiz 23. şampiyonluk, inşallah başaracağız." diye konuştu.
"GALATASARAY'IN ÇİMENTOSU"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Emin'i epey bir zamandan beri izliyorum ben. Son derece başarılı. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın geleceğini yazacak arkadaşlardan bir tanesi. Fizik ve oynadığı mevki açısından son derece faydalı. Bundan sonra çok daha farklı boyutta devam edecek. Emin'e hem ben, hem hocası, hem de bütün yönetici arkadaşlarımız son derece güveniyor. Bu sene de büyük katkısı olacak. Bundan sonrası için başarılar diliyorum kendisine. Galatasaray'ın çimentosu Emin'ler. Galatasaray sevdası Emin'de de bitmesin. Galatasaray'da yolu açık olsun. Allah sakatlık vermesin. Bundan sonra hem Galatasaray'a, hem milli takıma, hem de Türk futboluna büyük katkı verecek bir arkadaşımız. Kendisi bir pırlanta, bunun kıymetini bilsin. Kendisini geliştirmek için elinden geleni yapsın, bir ağabey tavsiyesi olarak kendisine veriyorum. Başarılar diliyorum." dedi.
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