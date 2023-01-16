Galatasaray, genç stoper ile uzattı!

Galatasaray, Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray forması altında 9 maçta süre aldı. Emin Bayram, bu karşılaşmaların 5'ine ilk 11'de başladı.





"HEDEFİMİZ 23. ŞAMPİYONLUK"

"GALATASARAY'IN ÇİMENTOSU"

Emin Bayram imzasının ardından,diye konuştu.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise,dedi.