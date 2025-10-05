Galatasaray GAİN, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 5 golle geçti!

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray GAİN, Çekmeköy Bilgidoğa'yı konuk etti.
Galatasaray GAİN, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 5-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın golleri Ebru Topçu(2), Manga(2), ve Ebru Karataş'tan geldi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Çekmeköy ise 1 puanda kaldı.
