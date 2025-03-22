Galatasaray Fuzul, Süper Lig'de finale yükseldi!

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında Gazişehir Gaziantep ekibinin konuğu oldu.



Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan maça Galatasaray Mücahit Günaydın, Ferit Gümüş, Lee Manning, Mahdi Abbasi, Ebru Akıcı beşiyle başladı.



Ev sahibi Gazişehir Gaziantep ilk periyotta 18-14 öne geçmesine rağmen ikinci periyoda Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı ve ilk yarıyı 34-28 önde bitirdi.



Galatasaray Fuzul, 3. çeyrekte de etkinliğini arttırarak son 10 dakikaya 51-42 girdi. Engelsiz Aslanlar final periyodunda ise hata yapmadı ve maçı 71-56 kazandı. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla adını finale yazdırdı.



Müsabakada Mahdi Abbasi 23 sayı ile en skorer isim olurken Mücahit Günaydın 20, Ferit Gümüş ise 19 sayılık performans sergiledi. Lee Shane Manning ise 9 sayılık katkı verdi.



Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray Fuzul, Beşiktaş Tüpraş - Fenerbahçe İstanbul Jet maçı sonucuna göre belirlenecek rakibi ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.



