Galatasaray evinde bambaşka: Seri devam etti!

Pendikspor'u yenen Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı tüm maçları kazanarak 17'de 17 yaptı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de sahasında oynadığı 34 maçta yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray evinde bambaşka: Seri devam etti!
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21 Nisan 2024 23:00
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

EVİNDE KAYBETMEME SERİSİ 34 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

 

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