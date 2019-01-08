Mücadelede ayrıca, genç kaleci Batuhan, Ozan, Mariano, Fernando, Celil, Feghouli, Belhanda, Atalay ve Onyekuru da forma giydi.

1 / 18 Galatasaray - Eskişehirspor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisiile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçta Galatasaray, 3-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Sinan Gümüş, 24. dakikada Yunus Akgün ve 67'de kendi kalesine Ömer Güler attı. Eskişehirspor'un golleri ise 22. dakikada Khalil Ibrahim, 75. dakikada Talha Erdoğan ve 84. dakikada Utku Kızılkaya'dan geldi.Galatasaray, karşılaşmaya İsmail Çipe, Martin Lines, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik ilk 11'i ile başladı.Öte yandan Galatasaray'da 80. dakikada Younes Belhanda, sakatlanarak oyundan çıktı. Belhanda'nın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.Sarı kırmızılı ekip, Antalya'da kampını tamamladıktan sonra Almanya'ya gidecek ve bir sonraki hazırlık maçında 12 Ocak tarihinde Bundesliga temsilcisi Red Bull Leipzig ile karşılaşacak.