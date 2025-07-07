Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Jean Patry ile yeni sözleşme imzaladı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol takımı, iç transferde Jean Patry ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 07 Temmuz 2025 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 22:38
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Jean Patry ile yeni sözleşme imzaladı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Fransız pasör çaprazı Jean Patry ile 2 senelik yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan Fransız pasör çaprazımız, 2 yıl daha sarı-kırmızılı formamızı terletecek. İki kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan sporcumuz, 2024-2025 sezonunda Galatasaray HDI Sigorta'da birçok kez en skorer oyuncu oldu. Jean Patry'e Galatasaray forması ile başarılar dileriz." denildi.

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