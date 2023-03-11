Galatasaray dört nala koşuyor; 17 resmi maç 17 galibiyet

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçını kazandı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.
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