Galatasaray dört nala koşuyor; 17 resmi maç 17 galibiyet

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, oynadığı son 17 resmi maçtan da galibiyete ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray dört nala koşuyor; 17 resmi maç 17 galibiyet
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11 Mart 2023 22:57
Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçını kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

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