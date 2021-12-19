Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e tepki!

Galatasaray, 1-1 biten Başakşehir maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı., bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir.Bu hatalarınBugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır.Hakemin görevi adalet dağıtmaktır. Ancak,Galatasaray'a yapılanlar Türkiye Süper Ligi'ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir.