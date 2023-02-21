Galatasaray'dan Yunanistan'a çıkarma!

Galatasaray, PAOK'un 19 yaşındaki yıldızı Giannis Konstantelias için resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Paokfc.gr
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Galatasaray'dan Yunanistan'a çıkarma!
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21 Şubat 2023 15:30
Kadrosuna genç ve gelecek vadeden bir ismi katmak isteyen Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Yunan basını sport24'te yer alan habere göre; Galatasaray, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias'ı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre, gelecek vadeden oyuncuyu transfer etmek isteyen sarı kırmılı kulübün 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilirken, Yunan ekibinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Özellikle AEK maçında yaptığı asistle kalitesini gösteren yıldız oyuncuyla Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği yazıldı.

MILAN'DAN 20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Yunanistan'dan Filathlos'un haberine göre; Milan, Konstantelias için PAOK ile masaya oturdu. İtalyanlar, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük bir istek duydu ancak PAOK, 20 milyon euro fiyat belirlediğini iletti.

BU SEZON 22 MAÇTA 1 GOL 6 ASİST

PAOK ile 2027 yılana kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı. 

İŞTE KONSTANTELIAS'IN AEK DERBİSİNDEN YAPTIĞI ASİST 

 
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