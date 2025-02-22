Galatasaray'dan yeni sözleşme

Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacakları kritik derbi öncesi iç transferde bir oyuncuyla sözleşme yeniledi.
Galatasaray yönetimi, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile olan kontratını bugün uzattı. Önceki maaşı 42 milyon TL olan milli stoper, yeni anlaşmasıyla birlikte 90 milyon TL net maaşın sahibi olacak.
14 GOL 5 ASİST KAYDETTİ
2022-2023 sezonunun başında 2.5 milyon euro karşılığında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakçı, çıktığı 112 maçta 14 gol 5 asist kaydetti.
Galatasaray yönetimi, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile olan kontratını bugün uzattı. Önceki maaşı 42 milyon TL olan milli stoper, yeni anlaşmasıyla birlikte 90 milyon TL net maaşın sahibi olacak.
14 GOL 5 ASİST KAYDETTİ
2022-2023 sezonunun başında 2.5 milyon euro karşılığında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakçı, çıktığı 112 maçta 14 gol 5 asist kaydetti.
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