Galatasaray'dan yeni sözleşme

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile zamlı yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan yeni sözleşme
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22 Şubat 2025 18:58
Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacakları kritik derbi öncesi iç transferde bir oyuncuyla sözleşme yeniledi.

Galatasaray yönetimi, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile olan kontratını bugün uzattı. Önceki maaşı 42 milyon TL olan milli stoper, yeni anlaşmasıyla birlikte 90 milyon TL net maaşın sahibi olacak.

14 GOL 5 ASİST KAYDETTİ

2022-2023 sezonunun başında 2.5 milyon euro karşılığında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakçı, çıktığı 112 maçta 14 gol 5 asist kaydetti. 

 

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