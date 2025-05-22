Galatasaray'dan Xhaka'ya mesaj!

Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka için girişimlerine devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk görüntülerini İsviçreli yıldıza gönderdi.
DAHA ÖNCE DE YAPILDI
Galatasaray, geçmiş dönemde de transfer etmek istediği yıldızlar için benzer uygulamalara imza atmıştı.
Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibinde geride kalan sezonda 49 maça çıkan çıkan Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk görüntülerini İsviçreli yıldıza gönderdi.
DAHA ÖNCE DE YAPILDI
Galatasaray, geçmiş dönemde de transfer etmek istediği yıldızlar için benzer uygulamalara imza atmıştı.
Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibinde geride kalan sezonda 49 maça çıkan çıkan Xhaka, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....