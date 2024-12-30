Galatasaray'dan Tomas Cvancara hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Tomas Cvancara'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Tomas Cvancara hamlesi
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30 Aralık 2024 19:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Bild'in haberine göre; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Çek forvet Tomas Cvancara'yı gündemine aldı.

Haberde, Galatasaray'ın Cvancara'yı Victor Osimhen'in olası ayrılığına karşı listesine aldığı belirtilirken, Mönchengladbach'ın Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fransız sağ kanat Nathan Ngoumou ile Cvancara'dan toplam 20 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

1.90 boyuyla dikkat çeken 24 yaşındaki forvet, bu sezon Mönchengladbach formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti.
 
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