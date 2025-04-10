Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma!

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay 1'er maç ceza aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği kararlar sonrası harekete geçti.
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a verilen cezalara itiraz edecek.
Cezaların onanması halinde iki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği kararlar sonrası harekete geçti.
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a verilen cezalara itiraz edecek.
Cezaların onanması halinde iki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.