Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma!

Galatasaray, PFDK'nın verdiği kararlar sonrası Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a verilen cezalara itiraz edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma!
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10 Nisan 2025 11:24
Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay 1'er maç ceza aldı.

Sarı-kırmızılılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği kararlar sonrası harekete geçti.

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a verilen cezalara itiraz edecek.

Cezaların onanması halinde iki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.  

 
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