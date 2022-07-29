Galatasaray'dan sürpriz hamle: Michael Frey

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey'i gündemine aldı.



Belçika basınında yer alan haberlere göre; Sarı kırmızılılar, Royal Antwerp'te iyi bir performans gösteren Frey'in durumunu sordu.



Fenerbahçe'deki performansı ciddi şekilde eleştirilen Michael Frey, geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euroya Royal Antwerp'e transfer olmuştu.



Haberde Antwerp'te iyi bir çıkış yakalayan Frey'in takımdan yaz bitmeden önce ayrılabileceği belirtildi.



Antwerp'in de Vincent Janssen'i transferi sonrası Frey için gelecek olan iyi bir bonservis bedeline oyuncuyu bırakabileceği ifade edildi.



FENERBAHÇE'DE 23 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI VERMİŞTİ



Michael Frey Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı. Royal Antwerp'deki performansıyla son yıllarda ederini de katlayan Michael Frey'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.





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