Galatasaray'dan suç duyurusu

Galatasaray Kulübü, Turgay Demir ve Emre Bol hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Haber; Haberturk
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Galatasaray'dan suç duyurusu
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30 Haziran 2021 13:35
Galatasaray Kulübü'nden Taylan Antalyalı'ya destek açıklamasının ardından flaş bir hamle daha geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; LGBT'ye destek veren tişörtü vermesi gündem olan Taylan için TV100'de yayınlanan bir programda ağır eleştiriler yapan yorumcular Emre Bol ve Turgay Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver, dün GS TV'de yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtirken "Dilerse hukuki desteği veririz" ifadelerini kullanmıştı.


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