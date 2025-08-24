Galatasaray'dan Singo'ya 28 milyon euro!

Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo için önemli bir teklife imza attı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, bir süredir gündemde olan Singo için Monaco'nun kapısını çaldı. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için 28 milyon euro'luk teklifte bulundu.
MONACO CEVAP VERMEDİ
Singo'dan 40 milyon euro bekleyen Monaco, transfer döneminin sonu yaklaşmasına rağmen Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, bir süredir gündemde olan Singo için Monaco'nun kapısını çaldı. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için 28 milyon euro'luk teklifte bulundu.
MONACO CEVAP VERMEDİ
Singo'dan 40 milyon euro bekleyen Monaco, transfer döneminin sonu yaklaşmasına rağmen Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.