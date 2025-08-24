24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-017'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-017'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-015'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-253'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-057'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-02'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-01'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-03'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-088'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Galatasaray'dan Singo'ya 28 milyon euro!

Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 28 milyon euro'luk teklifte bulundu. Fransız ekibi bu teklife henüz yanıt vermedi.

24 Ağustos 2025 21:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Singo'ya 28 milyon euro!




Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo için önemli bir teklife imza attı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, bir süredir gündemde olan Singo için Monaco'nun kapısını çaldı. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için 28 milyon euro'luk teklifte bulundu.

MONACO CEVAP VERMEDİ

Singo'dan 40 milyon euro bekleyen Monaco, transfer döneminin sonu yaklaşmasına rağmen Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermedi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

  
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
