UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Young Boys 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf oldu.
Young Boys, 87. dakikada attığı golle galibiyeti Young Boys'a getirdi.
Galatasaray'da Fernando Muslera, golün ardından Virginius'un sevincine tepki gösterince kırmızı kart gördü.
İlk maçı 3-2, rövanşı da 1-0 kaybeden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
OKAN BURUK'TAN 1'İ MECBURİ 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk müsabakanın ilk 11'inden biri mecburi 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk etti.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Michy Batshuayi ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'dan yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Mertens ile Jelert'i ise yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Abdülkerim'in yerine ilk müsabakada cezası nedeniyle kadroya giremeyen Kaan Ayhan'ı görevlendirdi. Buruk, Mertens'in yerine ilk maçta 2 gol atan Batshuayi'yi, Jelert'in yerine ise Ziyech'i oynattı.
YOUNG BOYS'TA TEK DEĞİŞİKLİK
İsviçre temsilcisi Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen, ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.
Young Boys, 3-2'lik galibiyetin avantajıyla geldiği İstanbul'da sahaya Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula 11'i ile çıktı.
Rahmen, Bern'deki ilk müsabakaya 11 başlayan ancak sakatlandığı için çıkmak zorunda kalan kaleci Von Ballmoos'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine kaleyi ilk maçta oyuna girdikten sonra kritik kurtarışlar yapan Keller'e teslim etti.
OKAN BURUK YİNE TRİBÜNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımını saha kenarından yönetemedi.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile yapılan mücadelenin ardından 2 maç ceza alan Buruk, ilk Young Boys müsabakasında da saha kenarında yer alamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.
Okan Buruk'un yerine saha kenarında yardımcısı İrfan Saraloğlu oyunculara direktifleri iletti.
BARIŞ ALPER SAĞ BEK BAŞLADI
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon beklerde görev verdiği ve iyi performans sergileyen hücum oyuncusu Barış Alper, Young Boys maçının ilk 11'inde sağ bek olarak yer aldı.
ICARDI - BATSHUAYİ ÇİFT SANTRFOR
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys mücadelesine çift santrforla çıktı.
Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile oyuna girdikten sonra attığı 2 golle ilk Young Boys maçının seyrini değiştiren yeni transfer Michy Batshuayi, müsabakaya ilk 11 başladı.
TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI
Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.
RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.
YOUNG BOYS, KONTRATAKLARLA BAŞLADI
Galatasaray, ayağa paslarla oyunu kontrol etmek isteyerek başladı. Young Boys ise topu alır almaz dikine paslar kontrataklar denedi.
Temsilcimiz, ilk dakikalarda atak sonlandırma açısından sorun yaşarken Young Boys ise kaleyi görür görmez çekilen şutlarla gol aradı.
İlk yarım saatte Young Boys 3 kez etkili gelirken şutları etkisiz kaldı ve Muslera gol izni vermedi.
GANVOULA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
31. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Lewin Blum'un ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Silvere Ganvoula'nın kafa vuruşu yan direkten döndü ve topu takip eden Ebrima Colley altıpasta kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.
KEREM'İN VOLESİNDE KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ
Galatasaray'ın ilk yarıdaki en etkili atağı ise 35. dakikada geldi. Hakim Ziyech'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada; arka direkte Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vole vuruşu kaleci Marvin Keller'da kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI BAŞINDA ÇİFTE DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Ziyech ve Köhn oyundan çıkarken Berkan ve Jelert oyuna dahil oldu.
Maça sağ bek başlayan Barış Alper sağ açığa, oyuna sonradan giren Berkan sol beke, Jelert sağ beke geçti.
KAAN ATTI, OFSAYT BAYRAĞI KALKTI
İkinci yarıya baskılı ve etkili başlayan Galatasaray, 56. dakikada ağları havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte bomboş olan Kaan Ayhan altıpasta yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi fakat kalkan ofsayt bayrağı sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.
GANVOULA'NIN ŞUTU BİR KEZ DAHA DİREKTEN DÖNDÜ
Galatasaray baskısını giderek artırırken 61. dakikada Young Boys gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Lewin Blum'un ceza alanına gönderdiği ortasında Silvere Ganvoula'nnı kafa vuruşunda yerden seken top sağ yan direğe çarpıp sahaya geri döndü.
G.SARAY OYUNU TEK KALEYE ÇEVİRDİ
Galatasaray'dan oyuna ikinci müdahale 63. dakikada geldi. Gabriel Sara yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
Temsilcimiz, bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Oyunu tamamen Young Boys yarı alanına yıkan ve dönen topları alarak atak devamlılığını sağlayan Galatasaray, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu'nun şutları gole yaklaştı ancak kaleci Keller gole izin vermedi.
75. dakikada Michy Batshuayi yerine Dries Mertens oyuna dahil oldu.
EBRIMA COLLEY'DEN PROVOKASYON
Galatasaray'ın baskısının arttığı dakikalarda oyun durdu.
Young Boys'ta oyundan çıkan Ugrinic ve Colley, saha kenarından dışarı çıktı. Colley, oyundan çıktıktan sonra maraton tribüne doğru 'sus' işareti yaptı. Bunun üzerine tribünler öfkelendi ve sahaya yabancı madde yağmaya başladı.
Colley ve Ugrinic, maddeler sonrası saha içerisine girdi ve hakem oyunu durdurdu. Muslera, Colley'in sus işareti yaparak tribünleri provoke ettiğini hakeme aktardı.
İki oyuncunun saha içerisinde ağır ağır kenara gitmesi üzerine Galatasaraylı oyuncular, oyunun hızlanması için itirazlarda bulundu ve iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Bu gerginlik sonrası Kaan Ayhan ve Males sarı kart gördü.
VIRGINIUS ATTI, MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın son bölümünde Galatasaray baskısını artırdı ve Young Boys tamamen kendi ceza alanı içine hapsoldu. Ancak, bir kontratakla Galatasaray kalesinde golü gördü.
Icardi'nin etkili şutu, Young Boys savunmasından döndü ve seken topu Young Boyslu oyuncular aldı. Saklayıp sürüklediği topta Itten, pasını Virginius'a verdi. Virginius karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Virginius'un gol sevincinde tribünleri provoke etmesi üzerine Fernando Muslera duruma müdahale etti ancak hakemden kırmızı kart gördü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.
11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.
18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.
35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
Young Boys, 87. dakikada attığı golle galibiyeti Young Boys'a getirdi.
Galatasaray'da Fernando Muslera, golün ardından Virginius'un sevincine tepki gösterince kırmızı kart gördü.
İlk maçı 3-2, rövanşı da 1-0 kaybeden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
OKAN BURUK'TAN 1'İ MECBURİ 3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk müsabakanın ilk 11'inden biri mecburi 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk etti.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Michy Batshuayi ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'dan yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Mertens ile Jelert'i ise yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Abdülkerim'in yerine ilk müsabakada cezası nedeniyle kadroya giremeyen Kaan Ayhan'ı görevlendirdi. Buruk, Mertens'in yerine ilk maçta 2 gol atan Batshuayi'yi, Jelert'in yerine ise Ziyech'i oynattı.
YOUNG BOYS'TA TEK DEĞİŞİKLİK
İsviçre temsilcisi Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen, ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.
Young Boys, 3-2'lik galibiyetin avantajıyla geldiği İstanbul'da sahaya Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula 11'i ile çıktı.
Rahmen, Bern'deki ilk müsabakaya 11 başlayan ancak sakatlandığı için çıkmak zorunda kalan kaleci Von Ballmoos'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine kaleyi ilk maçta oyuna girdikten sonra kritik kurtarışlar yapan Keller'e teslim etti.
OKAN BURUK YİNE TRİBÜNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımını saha kenarından yönetemedi.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile yapılan mücadelenin ardından 2 maç ceza alan Buruk, ilk Young Boys müsabakasında da saha kenarında yer alamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.
Okan Buruk'un yerine saha kenarında yardımcısı İrfan Saraloğlu oyunculara direktifleri iletti.
BARIŞ ALPER SAĞ BEK BAŞLADI
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon beklerde görev verdiği ve iyi performans sergileyen hücum oyuncusu Barış Alper, Young Boys maçının ilk 11'inde sağ bek olarak yer aldı.
ICARDI - BATSHUAYİ ÇİFT SANTRFOR
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys mücadelesine çift santrforla çıktı.
Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile oyuna girdikten sonra attığı 2 golle ilk Young Boys maçının seyrini değiştiren yeni transfer Michy Batshuayi, müsabakaya ilk 11 başladı.
TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI
Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.
RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.
YOUNG BOYS, KONTRATAKLARLA BAŞLADI
Galatasaray, ayağa paslarla oyunu kontrol etmek isteyerek başladı. Young Boys ise topu alır almaz dikine paslar kontrataklar denedi.
Temsilcimiz, ilk dakikalarda atak sonlandırma açısından sorun yaşarken Young Boys ise kaleyi görür görmez çekilen şutlarla gol aradı.
İlk yarım saatte Young Boys 3 kez etkili gelirken şutları etkisiz kaldı ve Muslera gol izni vermedi.
GANVOULA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
31. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Lewin Blum'un ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Silvere Ganvoula'nın kafa vuruşu yan direkten döndü ve topu takip eden Ebrima Colley altıpasta kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.
KEREM'İN VOLESİNDE KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ
Galatasaray'ın ilk yarıdaki en etkili atağı ise 35. dakikada geldi. Hakim Ziyech'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada; arka direkte Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vole vuruşu kaleci Marvin Keller'da kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI BAŞINDA ÇİFTE DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Ziyech ve Köhn oyundan çıkarken Berkan ve Jelert oyuna dahil oldu.
Maça sağ bek başlayan Barış Alper sağ açığa, oyuna sonradan giren Berkan sol beke, Jelert sağ beke geçti.
KAAN ATTI, OFSAYT BAYRAĞI KALKTI
İkinci yarıya baskılı ve etkili başlayan Galatasaray, 56. dakikada ağları havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte bomboş olan Kaan Ayhan altıpasta yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi fakat kalkan ofsayt bayrağı sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.
GANVOULA'NIN ŞUTU BİR KEZ DAHA DİREKTEN DÖNDÜ
Galatasaray baskısını giderek artırırken 61. dakikada Young Boys gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Lewin Blum'un ceza alanına gönderdiği ortasında Silvere Ganvoula'nnı kafa vuruşunda yerden seken top sağ yan direğe çarpıp sahaya geri döndü.
G.SARAY OYUNU TEK KALEYE ÇEVİRDİ
Galatasaray'dan oyuna ikinci müdahale 63. dakikada geldi. Gabriel Sara yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
Temsilcimiz, bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Oyunu tamamen Young Boys yarı alanına yıkan ve dönen topları alarak atak devamlılığını sağlayan Galatasaray, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu'nun şutları gole yaklaştı ancak kaleci Keller gole izin vermedi.
75. dakikada Michy Batshuayi yerine Dries Mertens oyuna dahil oldu.
EBRIMA COLLEY'DEN PROVOKASYON
Galatasaray'ın baskısının arttığı dakikalarda oyun durdu.
Young Boys'ta oyundan çıkan Ugrinic ve Colley, saha kenarından dışarı çıktı. Colley, oyundan çıktıktan sonra maraton tribüne doğru 'sus' işareti yaptı. Bunun üzerine tribünler öfkelendi ve sahaya yabancı madde yağmaya başladı.
Colley ve Ugrinic, maddeler sonrası saha içerisine girdi ve hakem oyunu durdurdu. Muslera, Colley'in sus işareti yaparak tribünleri provoke ettiğini hakeme aktardı.
İki oyuncunun saha içerisinde ağır ağır kenara gitmesi üzerine Galatasaraylı oyuncular, oyunun hızlanması için itirazlarda bulundu ve iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Bu gerginlik sonrası Kaan Ayhan ve Males sarı kart gördü.
VIRGINIUS ATTI, MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın son bölümünde Galatasaray baskısını artırdı ve Young Boys tamamen kendi ceza alanı içine hapsoldu. Ancak, bir kontratakla Galatasaray kalesinde golü gördü.
Icardi'nin etkili şutu, Young Boys savunmasından döndü ve seken topu Young Boyslu oyuncular aldı. Saklayıp sürüklediği topta Itten, pasını Virginius'a verdi. Virginius karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Virginius'un gol sevincinde tribünleri provoke etmesi üzerine Fernando Muslera duruma müdahale etti ancak hakemden kırmızı kart gördü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.
11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.
18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.
35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
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