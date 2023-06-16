Galatasaray'dan Romelu Lukaku'ya veto

Galatasaray, önerilen Romelu Lukaku'yu sakatlıkları, fazla kiloları ve ekonomik şartları nedeniyle geri çevirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Romelu Lukaku'ya veto
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2023 12:59
Son güncelleme 16 Haziran 2023 13:00
Galatasaray, kulübün ekonomik gerçekleri çerçevesinde şartlarını zorlayıp ülkemizdeki en yüksek garanti ücreti masaya sunarken Icardi ve menajerlerinin tavrı bekleniyor.

Ancak işin zora girmesi nedeniyle yeni bir yıldız golcü için de arayışlar başladı. Kulübe önerilen isimlerden biri ise Romelu Lukaku oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; sarı kırmızılıların Belçikalı golcüye geçirdiği ağır sakatlık, aldığı kilolar, hem şartları hem de performansı göz önüne alındığında sıcak bakmayarak herhangi bir somut adım atmadığı belirtildi.

FORMASINI EDIN DZEKO'YA KAPTIRDI

Inter'de bu sezon formasını Edin Dzeko'ya kaptıran ve son 30 dakikalarda oyuna giren Romelu Lukaku, 37 maçta 14 gol atıp 7 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery