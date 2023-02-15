Galatasaray'dan Proteo'ya teşekkür!

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat ayı olağan genel kurul toplantısında, arama kurtarma faaliyetleri esansında yaşamını yitiren köpek Proteo'ya teşekkür edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Proteo'ya teşekkür!
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15 Şubat 2023 15:28
Galatasaray Divan Kurulu, hayatını kaybeden Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo'yu andı.

Ülkemize Meksika'dan depremzedeleri kurtarmak için gelen köpek Proteo, enkaz altında kalması sonucu yaşamını yitirmişti.

Meksika Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Proteo'nun kötü haberini vermişti. Bakanlık paylaşımına, "Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz. Görevini başardın Proteo" notunu düşmüştü.

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