Galatasaray'dan Proteo'ya teşekkür!

Galatasaray Divan Kurulu, hayatını kaybeden Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo'yu andı.
Ülkemize Meksika'dan depremzedeleri kurtarmak için gelen köpek Proteo, enkaz altında kalması sonucu yaşamını yitirmişti.
Meksika Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Proteo'nun kötü haberini vermişti. Bakanlık paylaşımına, "Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz. Görevini başardın Proteo" notunu düşmüştü.
Ülkemize Meksika'dan depremzedeleri kurtarmak için gelen köpek Proteo, enkaz altında kalması sonucu yaşamını yitirmişti.
Meksika Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Proteo'nun kötü haberini vermişti. Bakanlık paylaşımına, "Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz. Görevini başardın Proteo" notunu düşmüştü.
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