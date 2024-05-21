Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
A Bola'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, 23 yaşındaki futbolcu Gonçalo Franco'yu kadrosuna katmak istiyor.
KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF
Portekiz ekibi Moreirense forması giyen orta saha için kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade edildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ ÇOK
Galatasaray'ın ilk teması kurduğu oyuncu ile birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği kaydedildi.
Portekizli orta saha Moreirense formasını bu sezon 35 kez giydi ve 2 gol, 4 asistlik katkı yaptı.
A Bola'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, 23 yaşındaki futbolcu Gonçalo Franco'yu kadrosuna katmak istiyor.
KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF
Portekiz ekibi Moreirense forması giyen orta saha için kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade edildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ ÇOK
Galatasaray'ın ilk teması kurduğu oyuncu ile birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği kaydedildi.
Portekizli orta saha Moreirense formasını bu sezon 35 kez giydi ve 2 gol, 4 asistlik katkı yaptı.