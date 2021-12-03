Galatasaray Kulübü, aşkan Burak Elmas'ın Cumartesi günü basın olağanüstü toplantısı düzenleyeceğini açıkladı



TFF Disiplin Kurulu ve MHK atamalarına yönelik son kararların değerlendirilmesinin yapacağı basın toplantısıyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14:00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır"





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