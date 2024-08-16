Galatasaray'dan Molde'ye paket teklif!

Galatasaray, Mathias Lovik ve Emil Breivik için Molde'ye teklif yapabilir. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan Molde'ye paket teklif!
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16 Ağustos 2024 08:48
Galatasaray, sol bek transaferi için yeniden Molde forması giyen Mathias Lovik'i gündemine aldı.

Norveç ekibinin orta saha oyuncusu Emil Breivik de hala Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın bu iki oyuncu için Norveç temsilcisine paket teklif yapılması bekleniyor.

20 yaşındaki sol bek Mathias Lovik'in güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'in güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.





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