Galatasaray'dan Molde'ye paket teklif!

Galatasaray, sol bek transaferi için yeniden Molde forması giyen Mathias Lovik'i gündemine aldı.
Norveç ekibinin orta saha oyuncusu Emil Breivik de hala Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın bu iki oyuncu için Norveç temsilcisine paket teklif yapılması bekleniyor.
20 yaşındaki sol bek Mathias Lovik'in güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'in güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.
Norveç ekibinin orta saha oyuncusu Emil Breivik de hala Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın bu iki oyuncu için Norveç temsilcisine paket teklif yapılması bekleniyor.
20 yaşındaki sol bek Mathias Lovik'in güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'in güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.