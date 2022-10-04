Galatasaray'dan Mehdi Taremi hamlesi!

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirmişti. Dursun Özbek ve yönetimi; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı.



Sarı kırmızılıların yapmış olduğu bu transferler Avrupa piyasasında da geniş yankı uyandırdı. Galatasaray'ın, kadrosuna katmış olduğu bu isimler sonrası, birçok yıldız futbolcunun da gelecek dönemlerde sarı kırmızılı takıma dahil olması kolaylaştı.



Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda, ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, yapılan hamlelerden memnun kalsa da ocak ayı ve sezon sonunda belli başlı bölgelere transfer istediği öğrenildi.



Birçok mevkide eli rahat olan başarılı çalıştırıcının, takımda gözlemlediği zayıf bölgelere de transfer yapılmasını talep ettiği aktarıldı.



Bu konuda Okan Buruk'un görüşüne olumlu yanıt veren yönetim, ocak ayında bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Ancak Galatasaray'da transfer yalnızca sol bek bölgesiyle sınırlı kalmayacak.



Sarı kırmızılıların sezon sonundaki transfer harekatıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetimin dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği belirtildi. Bu transfer için dünyaca ünlü futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlandığı aktarıldı.



İŞTE G.SARAY'IN GÜNDEMİNE ALDIĞI O YILDIZ!



Galatasaray'ın, Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.



Sarı kırmızılı yönetimin, bu transferde Porto ile olan ikili ilişkilerini kullanmayı hedeflediği belirtildi.



Bu doğrultuda, İranlı yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.



Porto ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 30 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda kadroya katılması planlanıyor. Cimbom'un yine de Dünya Kupası'ndan sonra transferi ocak ayında bitirmek için nabız yoklayacağı aktarıldı. 1.87 boyundaki forvetin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı.



Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, yaz transfer döneminde İranlı yıldızı çok istediği vurgulanmıştı.



Mehdi Tarem, bu sezon Porto formasıyla 10 maça çıktı. Taremi, 10 karşılaşmada 7 gol attı. Ayrıca 4 de asist kaydetti.





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