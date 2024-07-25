Galatasaray'dan KAP'a Tete açıklaması

Galatasaray, Tete'yi Panathinaikos'a sattığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan KAP'a Tete açıklaması
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25 Temmuz 2024 11:33
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 11:39
Galatasaray, Tete'nin 4.75 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.  Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tetê! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" ifadeleri kullanıldı.

UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ!

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ve 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımı ile karşılaşacak Panathinaikos, Tete'yi UEFA kadrosuna dahil etti.

Panathinaikos, Tete'yi 10 numaralı forma ile UEFA kadrosuna ekledi.



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