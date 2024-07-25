Galatasaray'dan KAP'a Tete açıklaması

Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 eur o tutarında transfer bedeli ödeyecektir."



GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR



Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tetê! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" ifadeleri kullanıldı.



UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ!

Galatasaray , Tete'nin 4.75 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ve 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımı ile karşılaşacak Panathinaikos, Tete'yi UEFA kadrosuna dahil etti.Panathinaikos, Tete'yi 10 numaralı forma ile UEFA kadrosuna ekledi.