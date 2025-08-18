Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'nin sarı-kırmızılı takımla anıldığı belirtildi.
İngiliz basınında çıkan haberlerde; 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Cimbom'un listesinde yer aldığı vurgulandı. Geçen sezon İspanya'nın Real Betis takımında kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun kısa sürede yeni bir takımla anlaşmak istediği ve görüşmeler yaptığı bildirildi.
2026 DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ
Antony'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının önemli bir detay olduğu kaydedildi.
Manchester United ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ünlü yıldızın 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek hareket ettiği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olmak isteyen Antony'nin sürekli forma giyeceği bir takımda yer almayı planladığı dile getirildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
2024-2025 sezonunu İspanya'da Real Betis'te kiralık geçiren Antony, performansıyla beğeni toplamıştı. La Liga temsilcisiyle Konferans Ligi'nde finale yükselen Brezilyalı futbolcu, 26 resmi maçta oynarken 9 gol attı, 5 asist yaptı.
