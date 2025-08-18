17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Galatasaray'dan kanat harekatı: Antony!

Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'yi takibine aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

calendar 18 Ağustos 2025 08:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'nin sarı-kırmızılı takımla anıldığı belirtildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde; 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Cimbom'un listesinde yer aldığı vurgulandı. Geçen sezon İspanya'nın Real Betis takımında kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun kısa sürede yeni bir takımla anlaşmak istediği ve görüşmeler yaptığı bildirildi.

2026 DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ


Antony'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının önemli bir detay olduğu kaydedildi.

Manchester United ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ünlü yıldızın 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek hareket ettiği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olmak isteyen Antony'nin sürekli forma giyeceği bir takımda yer almayı planladığı dile getirildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

2024-2025 sezonunu İspanya'da Real Betis'te kiralık geçiren Antony, performansıyla beğeni toplamıştı. La Liga temsilcisiyle Konferans Ligi'nde finale yükselen Brezilyalı futbolcu, 26 resmi maçta oynarken 9 gol attı, 5 asist yaptı. 

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
