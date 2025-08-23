Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat transferi için sürpriz bir isme yöneldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Galatasaray, Sporting forması giyen Geny Catamo'nun şartlarını sordu.
24 yaşındaki Mozambikli oyuncu, sağ kanat bölgesinde görev yapıyor.
SPORTING LIZBON KARNESİ
Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı.
