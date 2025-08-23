23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-144'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-143'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-143'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-042'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-181'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-027'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-027'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-04'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-014'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-028'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Galatasaray'dan kanat hamlesi: Geny Catamo!

Galatasaray, Sporting forması giyen sağ kanat oyuncusu Geny Catamo'nun şartlarını sordu.

23 Ağustos 2025 21:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan kanat hamlesi: Geny Catamo!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Galatasaray, Sporting forması giyen Geny Catamo'nun şartlarını sordu.

24 yaşındaki Mozambikli oyuncu, sağ kanat bölgesinde görev yapıyor.

SPORTING LIZBON KARNESİ

Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Gençlerbirliği 3 1 0 2 2 3 3
9 Fenerbahçe 2 0 2 0 1 1 2
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Kocaelispor 3 0 1 2 1 3 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 0 7 0
