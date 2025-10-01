Galatasaray'dan İngiliz kulüplerine üstünlük!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'da ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarına karşı oynadığı son dört maçı kaybetmedi. Galatasaray söz konusu son 4 maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2, evinde Tottenham'ı 3-2 ve Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Kalan tek maçta ise evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
