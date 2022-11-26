Galatasaray'dan Fode Ballo-Toure'ye yakın takip!

İtalya Serie A'da Dünya Kupası arasına lider Napoli'nin 8 puan gerisinde 33 puanla 2. sırada giren Milan'da transfer çalışmaları devam ediyor.



DAHA FAZLA OYNAMAK İSTİYOR



İtalyan basınında yer alan haberde, Stefano Pioli'nin çalıştırdığı takımda gelecek futbolcular kadar gidecek isimlerin de önemli olduğu kaydedildi.



İtalyan temsilcisinde takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan biri de Fode Ballo-Toure ile olarak gösterildi. 2021 yazında Monaco'dan, Milan'a gelen 25 yaşındaki sol bekin daha fazla oynayabileceği bir takıma transferine sıcak baktığı ifade edildi.



GALATASARAY TAKİPTE



Toure'ye Fransa'dan birkaç kulübün ilgisi olduğunun altı çizilirken, Galatasaray'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ayrıca yaz transfer döneminde de Toure için teklifte bulunduğu aktarıldı.



Milan'ın, ise kadroda çok ihtiyaç duyulmasa da Senegalli oyuncuyu kolay kolay satmaya niyeti olmadığı belirtildi. İtalyan temsilcisinin, geçen sezon 5 milyon euro bonservis ödediği Toure'den benzer bir gelir beklediği kaydedildi.





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